Angola: Une gouvernante pour des innovations à l'Académie de Pêches et Sciences de la mer

Moçâmedes — L'Académie de Pêches et Sciences de la mer de la province de Namibe, en partenariat avec le secteur des écoles techniques, devrait se concentrer davantage sur l'innovation, la recherche scientifique, afin de produire des techniciens qualifiés, a plaidé vendredi, à Moçâmdes, la ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto.

La gouvernante a fait cette déclaration dans son discours d"ouverture de la première Conférence internationale de l'Académie de Pêches et Sciences de la mer de Namibe, indiquant que c'est seulement avec des cadres qualifiés et l'esprit de mission que l'on pourra développer le secteur de la pêche et contribuer au développement du pays.

Selon la ministre, pour atteindre l'objectif de former de bons techniciens et de développer le secteur de la pêche, il est nécessaire de créer un système éducatif moderne et à jour.

Elle a appelé les institutions qui interviennent dans le secteur de la mer et de la pêche à réfléchir «profondément» sur un seul objectif de profiter et de prendre soin, de la meilleure manière possible, de l'espace maritime, afin que leurs ressources puissent améliorer la qualité de vie de la population.

La conférence se déroule sous le thème «La mer dans le contexte du développement global», comptant sur la participation des experts, des enseignants, des étudiants et d'autres invités liés au domaine de la pêche et de la mer.

Au cours d'une journée, les délégués discuteront de questions telles que «l'Aquaculture communautaire», «Opportunités et perspectives pour le développement de l'économie de la mer», «Blocs de construction de l'océan », entre autres.