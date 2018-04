Angola: Le Minars renforce la formation des personnes handicapées à Huíla

Lubango — L'accent mis sur le renforcement de la formation académique et technico-professionnelle des personnes handicapées et leur intégration dans la fonction publique se démarque parmi les stratégies du Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MINARS) en vue de renforcer l'inclusion de cette couche de la société.

C'est ce qu' a informé jeudi à l'Angop, à Lubango, la directrice nationale de l'Action Sociale, Teresa Vielhenguer, soulignant que les diminutifs physiques ont une grande difficulté d'accès aux biens, aux services et aux opportunités, d'où le souci de l'Exécutif de définir une législation pour permettre à ces gens d'accéder plus facilement aux services et aux opportunités.

Le Minars travaillera avec les bureaux provinciaux pour servir de passerelle et faciliter cette entrée de manière organisée, puisque beaucoup de ces personnes sont membres d'associations et de coopératives et devraient être encouragées à étudier pour avoir plus de possibilités sur le marché du travail.

Il a expliqué qu'une autre ligne d'inclusion est la production et la finance, intrinsèquement liées également à la formation technique et professionnelle, car on sait que tous n'arrivent pas à entrer dans la l'enseignement secondaire ou supérieur, mais s'il ont une profession, ils pourront faire leur travail.

La responsable a indiqué que le ministère avait mis au point dans le passé plusieurs programmes et projets, dont certains n'ont pas produit des effets souhaités pour n'avoir pas été bien définies les stratégies et hypothèses de durabilité et maintenant, ils vont renforcer la composante de formation en gestion des petites affaires.