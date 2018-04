Angola: Le navire renforce la mobilité dans le secteur des transports

Luanda — Un navire du type "fast ferry boat 4812" aidera le secteur des transports à renforcer son programme de mobilité des personnes et des biens entre Luanda, Cabinda et Soyo.

Selon un communiqué parvenu vendredi à l'Angop, au Chantier Naval de Dámen Shipyards (chantier naval de Singapour), le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, a été témoin de la cérémonie de lancement à l'eau du navire "fast ferry boat4812 ", dans la dernière phase de construction.

Lors de la cérémonie, Augusto da Silva Tomás était accompagné de l'ambassadeur angolais à Singapour, Fidelino Figueiredo.

Le navire, acquis par le gouvernement angolais dans le cadre d'un contrat de construction et d'approvisionnement conclu entre les deux pays, transportera des passagers, des véhicules légers, des camions, des conteneurs, de l'équipement et des marchandises générales.

Le ministre Augusto Tomas a affirmé lors de la cérémonie que le lancement du navire est une confirmation d'un nouveau cycle dans l'histoire du cabotage en Angola.

Il a informé que l'ensemble des variables qui concerne le projet de cabotage nord de l'Angola contribuera à accroître l'emploi, le revenu des ménages, des entreprises et la croissance économique.

Ce déplacement au Singapour s'inscrit dans le cadre du renforcement du projet de cabotage côtier nord-ouest dans le secteur maritime et portuaire qui a été revigoré par la réhabilitation, la construction et la modernisation de nouvelles infrastructures maritimes et terrestres.

Dans le cadre de son programme de développement, le ministère des Transports construit de nouvelles infrastructures dans les provinces de Cabinda et Zaire, y compris l'acquisition de moyens et équipements réservés au transport de personnes et de marchandises.

L'investissement dans le sous-secteur maritime et portuaire en Angola comprend l'acquisition de moyens et d'équipements de haute technologie, afin de les mettre en conformité avec les objectifs exigés par le marché national, régional et, par conséquent, international.

Les travaux en cours comprennent la construction du brise-lames et du terminal maritime de passagers dans la province de Cabinda, le terminal fluvial de passagers à Soyo, dans la province de Zaire, et la fourniture d'un navire roulier, et un autre navire de type "fast ferry boat 4812".

Dans le domaine de l'aviation civile, l'Angola et le Singapour ont signé un accord de transport aérien et de transport de passagers pour la première fois le 19 avril, renforçant ainsi les relations entre les deux États et augmentant la connectivité entre la région d'Afrique australe et le continent asiatique.