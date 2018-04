Angola: Cabgoc contribue 6,2 milliards de dollars au PIB

Luanda — La compagnie pétrolière Cabinda Golf Oil Campany Limited (Cabgoc) contribue annuellement avec environ 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l'Angola, qui représente près de 6% du PIB total du pays, a rapporté vendredi à Luanda, le directeur des investissements sociaux de la société, Claúdio Lopes.

Outre cette contribution directe, la société Cabgoc fournit aux caisses de l'Etat une moyenne annuelle d'environ 2,6 milliards de dollars, alors qu'au niveau des fournisseurs locaux la société génère un montant supplémentaire d'environ deux milliards de dollars qui sont dépensés pour presque tous services, opérations et services de soutien, y compris les communications.

Pour cette année, la Cabgoc prévoit d'investir en Angola, dans le domaine social, environ sept millions de dollars en projets, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement économique.

La société développera également des actions liées à la réduction des principales causes de morbidité et de mortalité, en élaborant des programmes et en traçant des stratégies garantissant l'accès à une éducation de qualité, à une formation professionnelle ciblée et la création et le développement d'entreprises compétitives pour l'industrie pétrolière et d'autres marchés.