Angola: Le MPLA se prépare aux prochains défis

Luanda — Le secrétaire du MPLA pour les question politiques et électorales, João Martins, a défendu vendredi l'amélioration des connaissances des cadres dirigeants du parti, pour faire face avec optimisme aux défis politiques, économiques et sociaux du pays.

João Martins parlait à l'ouverture d'une réunion méthodologique conjointe des départements pour les questions politiques et électorales, la politique économique, la politique sociale et la réforme de l'Etat, l'administration publique et les élections municipales.

Le membre du Bureau politique a estimé qu'il était essentiel d'améliorer l'articulation entre les différents départements du parti, ainsi que la capacité organisationnelle et mobilisatrice pour atteindre l'efficacité.

L'ordre du jour de la réunion comprend des discussions sur le programme de soutien à la production nationale et la diversification de l'économie et la stratégie de travail avec l'opposition politique et les forces de la société civile.

Les lignes de forces sur la mise en œuvre des élections locales, l'évaluation de la mise en œuvre du programme de gouvernement du MPLA 2017/2022 et la formation politique des militants et des citoyens face aux défis de la politique sociale du MPLA font également partie des thèmes de la réunion méthodologique.