Angola: La pêche a des défis multidisciplinaires

Moçâmedes — Les défis du secteur de la pêche en Angola sont l'exploration et le développement de bases de connaissances multidisciplinaires et multisectorielles, qui articulent et garantissent dûment la bonne exploitation du transport maritime, a déclaré la ministre de la Pêche, Vitória de Barros Neto.

Selon elle, la construction navale et les industries liées à la pêche, à l'aquaculture, à l'écotourisme, aux sports nautiques et aux activités récréatives, ainsi que leur fiscalisation efficace, sont les défis à relever par le ministère des Pêches en vu de contribuer au développement de l'économie nationale et régionale.

Vitória de Barros a fait cette déclaration quand elle parlait à l'ouverture de la première conférence internationale, promue par l'Académie des pêches et des sciences de la mer de Namibe.

A l'occasion, il a souligné la nécessité de tirer parti de tout le potentiel du secteur de manière rationnelle, écologique et durable, en préservant l'énorme richesse et en la rendant l'une des bases fondamentales de l'économie angolaise.

Selon la ministre, l'action du secteur doit être centrée sur l'espace maritime, dans le cadre des principes du développement durable, afin de garantir la préservation de l'environnement des ressources marines et de qualité et l'efficacité accrues des activités traditionnelles dont la productivité est réduite, en particulier dans le cas de la pêche artisanale, s'efforçant toujours d'obtenir les meilleurs résultats économiques et sociaux, d'assurer la création d'emplois et de contribuer à la réduction à grande échelle des taux de chômage en Angola.

Le ministère de la Pêche, a-t-elle poursuivi, a l'intention d'encourager des activités plus productives, telles que les secteurs plus modernes de la pêche et de la transformation du poisson, en améliorant la qualité de la chaîne de valeur des services associés grâce aux investissements publics et comptant principalement sur la collaboration du secteur privé.

Pour exécuter ce projet, annoncé par la chef du secteur, il faudra adapter, légiférer, réguler et définir des stratégies pour les domaines d'activité et de gestion, favorisant l'attraction de l'investissement privé et la croissance des infrastructures qui sont fondamentales pour le développement d'une zone d'action si dynamique et exigeante.

D'après Vitória de Barros, la Pêche soutiendra inconditionnellement toutes les initiatives visant à tirer parti du secteur, en tenant compte de l'importance de la mise en œuvre des politiques sur la mer dans les pays, contribuant ainsi à la diversification, à la croissance et au renforcement de l'économie nationale, moyennant une plus grande productivité des entreprises, que peut favoriser l'augmentation du revenu et par conséquent l'amélioration de la condition de vie de beaucoup de familles angolaises.

La conférence tenue sous le thème «La mer dans le contexte du développement mondial» aborde des sujets tels que «l'Aquaculture communautaire - Une voie vers le développement durable, les Opportunités et les perspectives pour le développement de l'économie de la mer, les éléments constitutifs de l'océan.