Algérie: Ligue 1 Mobilis (26e journée - Le CS Constantine s'envole, l'USM El Harrach s'enfonce

Le CS Constantine a franchi un grand pas vers le titre, en prenant six points d'avance sur son dauphin, le MC Alger, grâce à une victoire sur le fil contre l'USM Alger (2-1), vendredi pour le compte de la 26e journée, ayant vu "Le Doyen" se faire surprendre à domicile par le NA Hussein Dey (1-2), alors qu'en bas du tableau le DRB Tadjenanet a réalisé une excellente opération en battant en déplacement l'USM El Harrach dans le choc des mal classés.

Les choses avaient pourtant mal démarré pour les Sanafir, ayant concédé l'ouverture du score devant Oussama Darfalou (51'), alors que l'USMA jouait à dix depuis la 39', suite à l'expulsion du défenseur central Ayoub Abdellaoui.

Mais poussé par un public nombreux, le vieux club constantinois s'est vite ressaisi, égalisant dès la 52' sur un but contre son camp de Cherifi, avant de profiter d'une nouvelle expulsion dans les rangs de l'USMA, celle du milieu de terrain Raouf Benguit (88') pour l'emporter dans le temps additionnel sur une tête de Belameiri (90'+4).

Le CSC prend ainsi six longueurs d'avance sur son principal concurrent pour le titre, le MC Alger, qui li a été surpris au stade 5 juillet par le Nasria de Billel Dziri (2-1).

Les Sang et Or ont ouvert le score par Walid Allati dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+2) et c'est son coéquipier Mohamed Hamza Ouertani qui a doublé la mise au retour des vestiaires (52'), alors que le MCA a dû attendre la 71' pour sauver l'honneur grâce à l'ancien Nahdiste, Sofiane Bendebka.

A retenir la grave blessure du défenseur Nahdiste Tarek Cheurfaoui, victime d'une double fracture (tibia-péroné) à la demi-heure de jeu suite à un choc avec le défenseur malien du MCA, Aliou Dieng. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et remplacé dans la foulée par Belkacem Brahimi.

Une défaite amère pour le Doyen, qui non seulement laisse filer le CSC vers le titre, mais voit certains concurrents directs pour le podium revenir dangereusement sur lui, dont son adversaire du jour, désormais troisième, ex aequo avec la JS Saoura, qui est allée ramener une précieuse victoire de chez l'USM Bel-Abbès (1-0).

Un but inscrit par l'ancien Koubéen Sid Ali Yahia-Chérif (85' sp), enfonce dangereusement le club de Si-Tahar Chérif El Ouazzani, désormais premier club non relégable, avec seulement deux longueurs d'avance sur la zone rouge.

Les autres bonnes affaires de la journée ont été réalisées dans le bas du tableau, particulièrement par le DRB Tadjenanet, ayant remporté une victoire qui vaut son pesant d'or, car survenue à l'extérieur et chez un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1, l'USM El Harrach (2-1).

Bien que réduits à dix, suite à l'expulsion de leur gardien Oussama Litim, les gars de Tadjenanet ont en effet réussi à l'emporter, grâce aux réalisations de Mohamed Amine Belmokhtar (55') et Djilali Terbah (87'), au moment où Mellel Benamar a inscrit l'unique but des Jaune et Noir (75').

Un succès synonyme d'espoir pour le DRBT, désormais 10e, avec l'Olympique de Médéa et la JS Kabylie, avec 30 points pour chaque club, alors que l'USMH reste scotchée à l'avant-dernière place, avec seulement 25 unités au compteur.

L'OM s'est hissé à cette 10e place en battant le MC Oran (2-0), grâce à Adel Bouchiba (77' sp) et Kamel Hamidi (90'+3), alors que la JSK a ramené un précieux nul de son déplacement chez le CR Belouizdad (1-1).

Pourtant, les Canaris ont commencé par être menés au score sur un penalty de Faouzi Bourenane (54'), avant que Mohamed Nassim Yettou n'égalise pour les Kabyles (74').

Autre bonne opération dans le bas du tableau, celle de l'US Biskra, ayant battu le Paradou AC (1-0), grâce à Mohamed Ikbal Boufeligha (81'), infligeant au passage au club de Kheireddine Zetchi sa quatrième défaite de rang.

Le carton du jour est à mettre à l'actif de l'Entente de Sétif, large vainqueur de la lanterne rouge USM Blida (5-2), grâce notamment à son attaquant Mourad Benayad, auteur d'un triplé aux (3', 37' et 67'), alors que Zakaria Haddouche et Hamza Aït Ouamar ont inscrit les deux autres buts de l'Aigle noir, respectivement aux 9' et 82'.

Pour ce qui est des deux réalisations blidéennes, elles ont été signées Samy Frioui (19') et Feth Nour Aliouat (88'), mais sans grande importance, puisque le sort de l'USMB était déjà scellé.

C'est même le cas de dire qu'avec désormais dix points de retard sur le premier non relégable, l'USM Bel-Abbès, le club de la Ville des Roses semble quasiment condamné au purgatoire.