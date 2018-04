Algérie: Bouira célèbre dans la joie le 38ème anniversaire du printemps berbère

Un climat de liesse et de fête régnait également à Saharidj, M'Cheddallah, Chorfa, Bechloul, El-Asnam ainsi que Aghbalou, où une série d'activités culturelles, artistiques et sportives marquent les célébrations placées cette année sous le slogan "le combat d'hier, la consécration d'aujourd'hui".

Pour clôturer cette semaine culturelle, les visiteurs et le public assisteront aussi à la projection du documentaire sur les sept sites algériens à savoir la Casbah d'Alger, Djémila de Sétif, Kalaâ de Béni Hammad de M'Sila, Timgad à Batna, Tipaza de Maurétanie, Vallée du M'Zab de Ghardaia, et enfin Tassili n'Ajjer de Tamanrasset, classés par l'UNESCO au patrimoine mondial, a fait savoir M. Khider.

La maison abrite également d'autres expositions de produits agricoles et d'arts culinaires, a ajouté le même responsable, qui a précisé qu'il y aurait, entre autre, des galas et des séances de poésie et chants populaires amazighes préparés par l'association locale Thamgout.

Plusieurs autres expositions consacrées au patrimoine culturel ancestral berbère comme les vieux objets et produits artisanaux (Bijoux traditionnels, habits traditionnels, tapisserie et arts culinaires), a expliqué à l'APS le directeur intérimaire de la culture de la wilaya de Bouira, Miloud Khider.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.