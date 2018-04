Algérie: Temmar - Le coût de réalisation des logements dans le Sud supérieur de 20% à celui des autres régions du pays

Pour ce qui est des aides destinées à ces régions en matière de logement rural, elles ont été revues à la hausse, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soit de 500.000 DA entre 2002 et 2007 à 700.000 DA en 2008 et 100 millions de centimes en 2012, a encore fait savoir M. Temmar.

Répondant aux membres de l'APN, lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Said Bouhadja, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, le ministre a indiqué que le nouveau décret relatif à la réalisation des logements au Sud prévoyait la réalisation de constructions répondant aux normes techniques, architecturales et fonctionnelles, en fonction des spécificités de la région, nécessitant ainsi des fonds supplémentaires.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a affirmé jeudi à Alger que le coût de réalisation des logements dans le Sud du pays était supérieur de 20 % à ceux des autres régions, car tenant compte des spécificités de la région liées à l'environnement, aux traditions, à la culture et au style architectural, nécessitant ainsi des ressources financières supplémentaires.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.