Oran — Le moudjahid Lahcen Lazreg, éminent professeur en ophtalmologie, a été honoré samedi à Oran, en guise de reconnaissance de ses contributions médicales durant la glorieuse Guerre de libération nationale et après l'indépendance.

En marge de cette cérémonie organisée au siège du Secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), le moudjahid Lahcen Lazreg, 96 ans mais toujours plein de vitalité et tout heureux de cette initiative qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la santé, s'est déclaré "fier" de ce qu'il a donné dans le domaine de la médecine durant la Guerre de libération nationale et après l'indépendance pour la promotion de la santé en Algérie.

Cette icône de la médecine, qui a formé plus de 300 ophtalmologues après l'indépendance, a appelé la génération montante "à préserver et à défendre l'Algérie qui repose sur sa glorieuse histoire faisant la fierté du peuple algérien et à œuvrer pour l'épanouissement dans tous les domaines".

Cette rencontre a honoré un symbole de la santé en Algérie, le moudjahid professeur Lahcen Lazreg, qui a tant donné durant la révolution algérienne et après l'indépendance, a indiqué le président de l'association "Mechaal Chahid", initiatrice de cet évènement en collaboration avec l'ONM.

Mohamed Abbad a souligné que "cet hommage symbolique est un devoir pour la génération de l'indépendance envers une personnalité ayant grandement contribué dans le domaine de la médecine en Algérie".

Le secrétaire de wilaya de l'ONM d'Oran, Abdelkader N'soumer a déclaré, dans son intervention, que le moudjahid professeur Lazreg "est très apprécié" et connu notamment chez la population d'Oran. Son nom est lié à la clinique ophtalmique du Front de mer.

L'enseignant Lahcen Zeghidi de l'université d'Oran a rappelé, pour sa part, que cet homme de la génération de novembre 1962 était un modèle de défis et de résistance lors de l'occupation française, le qualifiant de "précurseur de l'élite" ayant rejoint le mouvement national durant les années 40 et ayant adhéré à la glorieuse révolution.

Il a refusé des offres de plusieurs pays préférant servir son pays en médecine, a-t-il rappelé, ajoutant qu'il a initié son activité comme moudjahid et officier de l'ALN pour assumer sa mission médicale et humanitaire et fut l'exemple à suivre par les moudjahidine de la wilaya V.

Selon le témoignage de l'ex ministre Mahi Bahi, le professeur Lahcen Lazreg, né en 1922 de la région d'El Harrouch (Skikda), a rejoint les rangs de la révolution en 1956 après l'indépendance.

Il a occupé plusieurs postes dont médecin et a créé des universités dont celle d'Es Sénia (Oran) et de l'USTO. Il est la deuxième personnalité algérienne à recevoir la décoration du "Soleil levant" de l'empereur du Japon.

Cette cérémonie hommage a été organisée en présence des autorités locales et de moudjahidine.