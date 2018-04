Madagascar: Tensions entre régime et opposition sur le vote des lois électorales

Dans quel pays s'est rendu le chef de l'Etat et pour quoi faire ? Le communiqué ne l'indique pas. De quoi alimenter un peu plus les rumeurs en ce samedi sous haute tension.

Cette semaine, le préfet de Police de la capitale et le chef de région ont estimé qu'il s'agissait d'un acte de déstabilisation. « Cette manifestation est illégale et sera réprimée.

Ainsi, 73 députés appartenant aux partis Mapar (celui de l'ex-président non élu Rajoelina) et Tim (parti de l'ex-président Ravalomanana) ont décidé de manifester ce samedi matin pour dénoncer « l'adoption scandaleuse », disent-ils, « des trois lois électorales. »

Une manifestation « non autorisée et illégale », rétorquent les autorités, qui promettent de sanctionner les participants. Vendredi soir, une centaine d'éléments des forces d'intervention était déjà déployée dans le centre-ville.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.