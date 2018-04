Sénégal: M. Sall réaffirme la nécessité de rationaliser le nombre de candidatures

Et de regretter « l'absence de dialogue sur le processus électoral de manière générale (...) On doute sur la sincérité du gouvernement à vouloir vraiment rationaliser les candidatures. Ou bien ils ne rationalisent que maintenant parce qu'ils ont un intérêt là-dedans. »

Même argumentaire chez Seydou Guèye, le porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la République. « Ce qui se jouait hier c'était trouvé une modalité par laquelle on régule et on rationalise notre vie publique.

Un pays qui est dit stable, démocratique, va se retrouver en crise. Nous devons anticiper cela. Nous devons faire un filtre citoyen. Chaque citoyen est libre de parrainer. On avait dit 1% on a finalement baissé à 0,8%. »

Il a justifié l'intérêt d'une telle mesure : « Il se trouve que l'on a eu 300 partis politiques aujourd'hui, et il y en a encore une vingtaine en dépôt, on pourrait aller à 500 voire 600.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.