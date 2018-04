Sénégal: Reçue à Paris par le chef de l'état - Michaelle Jean satisfaite du soutien du Sénégal

«Nous avons également abordé, avec le Président Sall, des questions comme celles qui renvoient sur comment mieux avancer sur tous ces sujets et enjeux précités. J'ai également parlé, avec le président Sall, de la question sécuritaire et je peux vous dire qu'il y a une grande convergence de vue sur l'ensemble des sujets.

Je rentre de Londres où j'ai été invitée à participer à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du Commonwealth avec qui la Francophonie coopère beaucoup et notamment parce que onze pays du Commonwealth sont membres de l'Oif et nous travaillons avec cette organisation sur beaucoup de sujets importants».

La secrétaire générale de l'Oif a ajouté : «il est donc bien d'en discuter et de prendre conseils sur comment peut-on consolider tout ce que l'on a su accomplir et les pérenniser d'avantage.

«Je pense qu'il est toujours important, dès lors qu'on a l'occasion de partager, avec les chefs d'Etat et de gouvernement, des idées autour des travaux en cours, du suivi que nous avons engagé et des programmes que nous développons.

