Algérie: Brahim Tayeb enchante le public algérois

Le public, embarqué dans un voyage singulier, au cours duquel il a savouré tous les moments du concert dans l'allégresse et la volupté, a manifesté sa reconnaissance à l'artiste par des applaudissements répétés et des youyous nourris.

Au même titre que ses compositions musicales, les poésies de l'artiste présentent dans la métaphore, un caractère recherché entre bonheur et mélancolie, qui questionne l'existence, rappelle le souvenir, réveille le sentiment de nostalgie, ravive les tourments et met en valeur l'amour, la tradition et les origines ancestrales.

La beauté mélodique des pièces entonnées par le chanteur, à la guitare acoustique et au oud, a été rendue dans une variété de cadences composées et un travail d'harmonisation fait avec minutie, où la rigueur académique était de mise.

Parmi les pièces entonnées avec une voix présente et étoffée, "Ansiyi wiyilane" (d'où je viens, à qui j'appartiens ?), "Ussane B'kham Aq'dhim" (souvenirs de la vieille maison), "Tiflukin" (les embarcations), "El mahna", "Thaddar'thiw" (mon village), "Uliw yed'dokkes" (mon cœur en sursaut) et "Dhi Lamane" (En toute sécurité).

Soutenu par un orchestre de Tizi Ouzou, de dix musiciens et six choristes, dont trois voix féminines, dirigé par le maestro-flûtiste Salem Kerrouche, l'artiste a étalé une quinzaine de pièces, parmi lesquelles, celles de "Sighed Itran-Ik" (allume tes étoiles), son dernier album, sorti en août 2017.

