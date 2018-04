Elle va se poursuivre «contre une loi inique, contre une violation de notre constitution et contre tous ceux qui veulent nuire aux intérêts du Sénégal». Pour la bonne et simple raison que «le peuple du Sénégal a atteint un degré de maturité qui lui fait désormais refuser tout recul démocratique».

Selon les leaders de l'opposition, le Président Sall a préféré voyager en France et «suivre de très loin les conséquences désastreuses de ses décisions». Aussi, poursuit la note, «ce que nous craignions s'est produit aujourd'hui, et personne ne doit penser que les choses vont s'en tenir là».

Pour avoir « prévenu, dit et écrit qu'une modification de la Constitution portant généralisation d'un système de parrainage conçu comme unique au monde, avec seulement pour objectif l'élimination de candidats à la prochaine élection présidentielle et la réélection de Macky Sall, risquait de mettre notre pays en situation d'instabilité extrême et en feu», le Front de résistance démocratique sociale lancé par l'opposition a estimé qu'en sus, «de nombreuses structures de la société civile, des personnalités marquantes de ce pays, notamment religieuses ont appelé au retrait de ce projet de loi et à la recherche d'un consensus entre tous les acteurs politiques susceptibles d'être concernés», le Président Macky Sall «est resté sourd à tous ces appels».

