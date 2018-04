Madagascar: Le Huawei P Smart lancé

Ce nouveau smartphone fournit les dernières innovations et fonctionnalités qui simplifient la vie des consommateurs.

Après l'introduction du très populaire Huawei P10 et du Mate 10 l'année dernière, Huawei vient de lancer un nouveau modèle de smartphone qui combine les derniers développements logiciels et matériels, et ce, à un prix très attractif.

Il s'agit du Huawei P Smart qui a été dévoilé à la presse hier au Café de la gare à Soarano. « Ce dernier né de la célèbre série P de Huawei fournit les dernières innovations et fonctionnalités, qui simplifient la vie des consommateurs », a expliqué Jean Aimé Ravalison, Area Manager de Huawei.

Dual camera. A titre d'illustration, « le Huawei P Smart est équipé d'un écran FullView Display avec un design très fin car, il n'a que 7,45 mm d'épaisseur. Son écran 5,65 pouces n'est en aucun cas encombrant pour son utilisateur.

En outre, il y a de nombreuses fonctionnalités innovantes telles que la fonctionnalité de séparation d'écran intelligent qui garantit une utilisation efficace du smartphone. Les consommateurs peuvent entre autres, chatter en regardant une vidéo ou enregistrer en lisant », a-t-il fait savoir.

Mais ce n'est pas tout ! Huawei P Smart dispose d'une dual camera avec un objectif de 13 et 2 Mégapixels qui capture le monde dans une perspective de haute qualité et dans des couleurs cristallines.

« Les objectifs à grande ouverture laissent ainsi entrer davantage de lumière pour des magnifiques photos vives et riches en couleurs pendant que le double appareil photo capture des effets de flous artistiques sublimes.

En plus, la caméra frontale avec le mode Face Beauty détecte les traits du visage pendant les selfies et s'adapte pour en faire de meilleurs portraits », a-t-il enchaîné.

Tombola. Par ailleurs, le Huawei P Smart dispose d'une fonction de prise de clichés par contrôle gestuel qui permet de prendre des selfies, seul avec une photo sur pied ou de groupe, par un geste de la main à distance.

Et parlant de l'autonomie de la batterie, ce nouveau smartphone est équipé d'une batterie de 3 000 mAh qui garantit des performances à long terme.

Sa mémoire a une capacité de 32 Go et peut être étendue à 256 Go via microSD. Et enfin, les fonctions Huawei Share et Huawei Phone Clone constituent une autre particularité de ce téléphone portable de dernier cri.

La première permet de transférer des fichiers entre des smartphones Huawei à grande vitesse tandis que la seconde permet de prendre en charge deux appareils audio Bluetooth simultanément. Notons que la société Uditec est le distributeur officiel et exclusif de la marque Huawei à Madagascar.

« Ce Huawei P Smart sera mis en vente pour la première fois chez Cosmos Megastore Zoom Ankorondrano ce samedi. Dans le cadre de son lancement, une tombola est organisée pour tout achat de produit Huawei.

Il y aura deux Huawei P Smart et divers cadeaux surprises à gagner lors d'un tirage au sort », a conclu Jean Aimé Ravalison.