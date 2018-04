Madagascar: Hôtel de Ville Analakely - Face-à-face Emmoreg - députés ce jour

Hier, les députés MAPAR, TIM, MMM et indépendants ont tenu une conférence de presse sur le parvis de la Mairie d'Antananarivo. Une manière pour eux d'exprimer leur détermination et de montrer les matériels de sonorisation et l'estrade déjà installés à Analakely.

Détermination. Quoiqu'il en soit, bon nombre d'observateurs s'attendent à un face-à-face tendu entre l'Emmoreg et les partisans des anciens présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

Des véhicules 4×4 et des camions remplis d'éléments armés ont quadrillé notamment Soarano. D'après les informations qui ont circulé hier, le préfet de Police, le Général Angelo Ravelonarivo envisage même de mandater un huissier de Justice et des éléments de l'Emmoreg à minuit pour sceller l'Hôtel de Ville.

