Algérie: Oran - Premier défilé et concours des anciennes voitures vendredi et samedi

Les amateurs des collections de véhicules anciens seront au rendez-vous vendredi et samedi à Oran à l'occasion d'une première manifestation officiellement dédiée à ce genre de voitures, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Plus de 65 participants représentant 10 wilayas sont attendus pour participer à un défilé des anciennes voitures, entrant dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens programmés à Oran en 2021, a précisé à l'APS Fares Benaissa Mohamed, président de l'association "Aventures randonnées d'Oran", co-organisatrice de cet évènement en compagnie de "VW Aircoold Ouest d'Algérie".

Au programme, un premier défilé vendredi à partir de 9h00 dans les grands boulevards d'El Bahia, avec comme point de départ et d'arrivée l'hôtel Le Méridien.

Les partciipants seront conviés, dans l'après-midi, à faire un tour du côté de la Montagne des lions, avant de prendre part le lendemain au concours du Top 3 désignant les trois plus belles anciennes voitures, et ce, au jardin Sidi M'hamed, non loin du boulevard de l'ALN (Front de mer).

"On a déjà organisé un événement pareil en 2014 et 2015, mais sans l'implication des instances officielles, contrairement à cette fois-ci qui est parrainé par la direction de la jeunesse et des sports et la maison de jeunes de 100 lits à Belgaid", a encore expliqué M. Benaïssa.

Le public oranais, qui accorde un intérêt particulier aux vieux modèles de voitures, aura ainsi le loisir d'admirer ces bolides en plein rue.