Madagascar: Jazz - Les USA s'invitent au Madajazzcar

A quelques jours de l'édition spéciale du festival Madajazzcar, les Etat-Unis seront représentés par le Talafaral et Larry Browne, chanteur, trompettiste, compositeur et arrangeur. La musique de Larry borwne est brillante et pleine d'humour. Son swing unique au chant donne une dynamique exceptionnelle aux standards de jazz classiques connus et/ou oubliés.

A la trompette, le style est tantôt lyrique, tantôt endiablé. Larry Browne est depuis longtemps associé à ses célèbres amis vocalistes "Little" Jimmy Scott et Mark Murphy, qui l'ont invité maintes fois à les rejoindre sur scène ainsi que l'ont fait les grands jazzmen Clark Terry, Doc Cheatham et Junior Cook.

En quintet et sextet, il présente des standards et ses propres compositions arrangées pour piano, contrebasse, batterie, trombone ou/et saxophone, et chant/trompette.

Il est enraciné dans la grande tradition des crooners tels que Nat King Cole, Mel Tormé, Frank Sinatra, du swing de la bossa et du latin avec des touches d'Art Blakey, Roy Hargrove, Chet Baker. Larry est également membre des Voice Messengers, dont l'album intitulé Lumières d'automne a remporté le prix du meilleur album jazz vocal 2007.

Artiste chevronné, Larry aime partager sa joie de vivre dans chaque spectacle. Avec son chant et sa trompette, dans une variété d'ambiances musicales, il interprète les grands standards des USA et de la France, et réchauffe cœurs et âmes avec ses propres compositions qui sont « dans la tradition».