Algérie: Théâtre régional de Constantine - La générale de la pièce "Thaourat Al Alouane" chaleureusement accueillie par les enfants

La générale de la pièce "Thaourat Al Alouane", (Révolution des couleurs) présentée au Théâtre régional Mohamed -Taher Fergani de Constantine a été chaleureusement accueillie par les enfants, venus nombreux pour assister à cette oeuvre théâtrale.

Produite par le théâtre de Constantine mardi soir en collaboration avec la coopérative culturelle "Tassili" et conçue et mis en scène par Yacine Tounsi, "Thaourat Al Alouane" aborde la prétention et renseigne aux enfants que la personne prétentieuse finit souvent seule.

Suivie avec beaucoup d'intérêt, le rideau s'ouvre sur un concours de dessin aux ateliers de "Kaous" (Lynda Ghenam) et "Kousah" (Salima Laib) qui rivalisent et chacune voulait à tout prix, décrocher le prix dans un atelier que les marionnettes sont également des candidats en lice pour ce prix.

Elles "contactent" alors les couleurs de base, le rouge, le bleu et le jaune pour les aider à colorer leur dessin, et donnent libre cours à leur imagination, en lançant un grand débat avec le cerisier, un arbre qui se vante d'être le meilleure fruit, à la couleur vive, au goût savoureux et au prix inabordable mais les deux peintres en herbes ont fini par comprendre qu'en dépit des "atouts" dont se vante ce fruit, il finit découper en petits morceaux.

Elles concluent alors que l'humilité demeure une qualité en or.

A l'issue du spectacle, le metteur en scène, M. Yacine Tounsi, saluant la prestation de ses acteurs a exprimé à l'APS sa satisfaction quant l'interaction entre le petit public, les acteurs et les marionnettes de cette oeuvre théâtrale.

Il a dans ce sens estimé qu'il était "difficile de capter l'attention des petits et de les satisfaire compte tenu de leurs réactions spontanées et inattendues".

Pour le petit Wail qui était accompagné par sa mère, la leçon du jour était "d'apprendre à être modeste pour avoir beaucoup d'amis et gagner l'amour et l'admiration des autres".

La pièce "Thaourat Al Alouane" sera reproduite vendredi et samedi prochain au Théâtre régional Mohamed- Taher Fergani de Constantine, a-t-on conclu.