Ile Maurice: Avis de fortes pluies - Chitrakoot et Gokoola durement affectés par les averses

Il en va de même pour les endroits propices aux écoulements de boue et aux éboulements. Gare également aux poches de brouillards, aux accumulations d'eau sur les routes et les ponts inondés.

Pour l'heure, aucun réfugié n'a rejoint les différents centres communautaires, selon la vice-Première ministre. En ce qu'il s'agit des régions les plus arrosées, il y a, entre autres, Nouvelle-Découverte, avec 165 mm de pluie ; suivie de Bagatelle (130 mm), Mare-aux-Vacoas (110mm) et le Champ-de-Mars (70 mm).

Fazila Daureeawoo a, du reste, donné l'assurance que le gouvernement suit la situation de près et que le NDRRMC se réunira une nouvelle fois si nécessaire et communiquera avec la population. L'alerte forte pluie est maintenue dans l'immédiat.

Plusieurs maisons de Chitrakoot et de Gokhoola ont d'ailleurs dû être évacuées. Ce sont au total une cinquantaine de maisons qui y ont été affectées par les grosses pluies. De plus, certaines routes, notamment celles de Gokoola, ont été inondées. La police a prévu des plans de déviation en ce sens, a rassuré Fazila Daureeawoo.

Parmi les endroits les plus touchés par les averses : le Nord, notamment à L'Amitié, Chitrakoot et Gokoola, a fait ressortir la vice-Première ministre, Fazila Daureeawoo.

