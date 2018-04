Algérie: Ouyahia - Certains dysfonctionnements contenus dans le décret relatif à la liste des produits interdits d'importation seront corrigés

En attendant une relance effectif des usines de montage, il y a actuellement six (6) usines qui activent dans le domaine du montage individuel des véhicules produisant un "volume modeste", ajoutant que la production devrait atteindre entre 200.000 à 250.000 unité en l'espace de deux ans, ce qui assurera une disponibilité des véhicules et encouragera la concurrence.

S'agissant de la spéculation dans le secteur de l'automobile, M. Ouyahia a fait savoir qu'elle était "conjoncturelle" et qu'elle était le résultat de l'arrêt de l'importation qui avait atteint à un certain moment le seuil de 600.000 voitures par an".

La marge bénéficiaire des industriels locaux pourrait être raisonnable, car ils sont engagés à payer les droits et coût des charges y découlant, telles que les impôts et autres, a indiqué le Premier ministre.

