Algérie: Livraison des lignes du métro d'Alger vers Baraki et l'Aéroport Houari Boumediene début 2019

Le Directeur général de l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA), Kouraba Mustapha, a affirmé mardi à Alger, que "les travaux sont en cours" pour la livraison du tronçon d'extension du métro d'Alger à partir de la station d'El Harrach vers l'Aéroport international Houari Boumediene et de celle d'Ain Naadja vers Baraki au début de 2019.

"Les travaux sont en cours pour l'extension des lignes du métro d'Alger à partir de la station d'El Harrach vers l'Aéroport international Houari Boumediene et de celle d'Ain Naadja vers Baraki pour leur livraison au début de l'année prochaine (2019)", a précisé M. Kouraba qui a présenté un exposé sur le développement du secteur lors d'une journée parlementaire organisée par l'Assemblée populaire nationale (APN) à l'initiative de la Commission des transports et des télécommunications.

Le même responsable a indiqué que la ligne reliant Ain Naadja à Baraki s'étend sur 6 km avec 6 stations, alors que celle d'El Harrach-Aéroport international Houari Boumediene s'étend sur 9.5 km avec 9 stations.

M. Kouraba a fait savoir que les études relatives à l'extension de la ligne du métro à partir de la Place des Martyres vers Bab El Oued (8 km) et Dely Ibrahim, Ouled Fayet, Cheraga, El Achour et Draria (14 km) ont été parachevées, en attendant leur enregistrement et la lancement des travaux.

Il a souligné que la ligne du métro d'Alger s'étendra sur 34 km avec 34 stations à l'horizon 2022, après avoir été de 9 km (10 stations) au début de son exploitation en novembre 2011.

Les grandes réalisations soutenues par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika en matière de transport urbain, dont la prise en charge a été assurée par l'EMA, ainsi que les projets du tramways et le transport par téléphérage, ont grandement contribué à résoudre plusieurs problèmes auxquels font face les citoyens lors de leur déplacement quotidien et à désengorger les grandes villes.

M. Kouraba a rappelé le bilan de transport des personnes via le métro, soit 130.000 voyageurs depuis le début de son exploitation, tandis que l'EMA aspire à atteindre 200.000 voyageurs après l'entrée en service depuis peu des stations Place des Martyres et Ain Naadja.

Le même responsable a fait état de plus de 98% de taux de conformité des qualités de services fournis aux clients via le métro d'Alger, alors que le taux de respect des horaires du métro pour le programme d'utilisation est de 99% de trains arrivant à l'heure.

Concernant le transport via le tramway, M. Kouraba a souligné que le tramway de Sétif entrera en service dés le 8 mai prochain, ce qui permettra d'élargir le parc des tramways en Algérie et qui se trouvent à Alger, à Oran, à Constantine, à Sidi Belabbès et à Ouargla ainsi que celui de Sétif qui s'étalera sur une distance de 15 Km comportant 27 stations.

Il a évoqué les projets de tramways en cours de réalisation dont le tramway de Constantine qui est actuellement en cours de réalisation et la ligne de Zouaghi vers la nouvelle ville Ali Mendjli qui s'étale sur une distance de 10,3 Km comportant 11 stations.

Tous les trains nécessaires à l'activation de cette ligne se trouvent au niveau de la gare de Constantine, a précisé M. Kouraba, ajoutant que les mêmes travaux sont en cours au niveau du tramway de Mostaganem qui s'étale sur une distance de 14km comportant 24 stations.

S'agissant des projets gelés de tramways, il a souligné qu'il s'agit de l'extension de la ligne reliant la station des fusillés à celle de Birmourad Rais à Alger et des tramways de la wilaya d'Annaba, de Batna et d'Oran (Bir El Djir vers l'aéroport d'Es-senia) ainsi que la nouvelle ligne reliant la gare routière à Ben Arba (Oran).

M. Kouraba a fait état d'autres études concernant les projets gelés de tramways dont le tramway de Batna, de Bechar, de Tlemcen, de Tébessa, de Djelfa, de Biskra, de Skikda et d'Alger Ouest.

Concernant le transport par câbles, M. Kouraba a présenté devant les membres du parlement qui participent à la conférence sur "le rôle des secteurs de Transports et de la Poste et des Télécommunications dans le développement national", un bilan du secteur qui comporte 381 cabines de transports par câbles à travers 28 Km de ligne transportant annuellement des millions de visiteurs.

Il a évoqué, en outre, les travaux de renouvellement et de réhabilitation des téléphériques à travers un nombre de wilayas durant les dernières années à l'image de la wilaya d'Annaba, de Blida et d'Alger ainsi que la mise en service de nouvelles ligne à la wilaya de Constantine.

S'agissant des lignes qui seront réceptionnées prochainement, M. Kouraba a affirmé que la ligne reliant Bab El Oued à Zghara (Alger) entrera en service en Aout prochain, soulignant que les lignes de téléphériques de la wilaya de Tizi Ouzou seront réceptionnées à la fin de l'année en cours et le début de l'année prochaine.

Les lignes de transports par câbles à la wilaya de Constantine et Ain temouchent sont en état de gèle jusqu'à nouvel ordre, a ajouté M. Kouraba.