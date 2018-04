Algérie: JST de Sonatrach à Oran - Le ministre de l'énergie ouvre l'exposition "Expo Sciences 3"

La 3ème édition de l'exposition scientifique Expo sciences s'est ouverte, lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, par le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

Cette manifestation scientifique, organisée dans le cadre de la onzième édition des Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach, enregistre la participation de 250 exposants du pays et de l'étranger, a indiqué le chef du département des expositions du groupe Sonatrach.

Cette exposition, qui fait partie des JST, est la première manifestation de telle dimension organisée par Sonatrach, a souligné Mahfouf Daoud rappelant que la deuxième édition de Expo sciences a vu la participation de 30 exposants.

Cette manifestation regroupe sur une aire de 25.000 mètres des intervenants du secteur de l'énergie activant dans les domaines des hydrocarbures, du gaz, de l'électricité, des énergies renouvelables, de logistique, des transports, de sécurité et d'environnement et autres activités liées à l'énergie, a-t-il ajouté M. Mahfouf.

Les participants exposent leurs services, leurs compétences et les techniques modernes dans le domaine énergétique, lors de cette exposition qui accueille aussi de grandes sociétés mondiales, à l'instar de Total, Eni, Weatherford et autres partenaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.

Expo sciences, qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, est animé aussi par des centres universitaires spécialisés dans la recherche scientifique et la formation des jeunes en activités scientifiques et techniques, a souligné le chef du département expositions et manifestations du groupe Sonatrach.

En hommage au premier complexe de liquéfaction du gaz naturel (La Camel) de la zone industrielle d'Arzew (est d'Oran), lancé en production en 1964 et en arrêt en 2010, un stand a été consacré à l'exposition musée, a-t-il fait savoir.

Cette troisième édition de Expo sciences visant la valorisation des liens de partenariat de Sonatrach et la recherche de nouveaux partenaires, des rencontres d'affaires sont programmées, de même que des cérémonies de signature de contrats de coopération entre exposants.