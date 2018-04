Sénégal: Malick Gakou prend date avec ses troupes

Malick Gakou qui a fait remarquer que « la cohésion sociale et la solidarité agissante qui se sont illustrées durant cette journée historique pour notre pays doivent guider notre volonté commune de redressement national » finira par dire à ses supporteurs, militants et sympathisants : « Je vous reviendrai très prochainement sur ces événements du 19 avril 2018 pour échanger sur la démarche à tenir pour la victoire de votre candidat, celui de l'espoir, au soir du 24 février 2019 ».

L'ancien dauphin présumé de Moustapha Niasse à l'Afp ne s'en limitera pas là. Aussi dira-t-il : « Vous avez été nombreux, chers camarades, à partager les geôles de ce régime finissant durant cette journée mémorable du 19 avril 2018 et le Grand Parti a démontré à la face du monde sa détermination à ne ménager aucun effort pour la victoire des valeurs, du progrès et du bien-être social des populations ».

Et de poursuivre, dans son communiqué en date d'hier, vendredi : « Je comprends votre souffrance et votre peine face à l'incurie de ce régime.

Libéré après avoir passé la nuit de ce jeudi 19 avril au commissariat, le leader du Grand Parti a appelé ses troupes à la mobilisation. Non sans manquer de jeter un regard lucide sur les évènements liés au vote du parrainage et de prendre date pour la conduite à adopter, en perspective février 2019.

