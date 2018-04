Sénégal: Ligue 1 ( 22e journée) - Jaraaf et Sonacos engagent le duel à distance

Le Jaraaf et la Sonacos, vont livrer ce week-end un duel à distance pour le leadership de la Ligue 1 à l'issue de la 22e journée qui démarre ce samedi. Actuels leaders, avec seulement un meilleur goal-différence, les «Vert et Blanc», vont tenter de faire face à l'Us Ouakam, lanterne rouge et de conforter son fauteuil mais aussi son avance sur les Huiliers et Génération Foot qui les talonnent au classement.

Leader depuis deux journées, le Jaraaf (1er, 38 pts) va livrer ce week-end, un duel à distance avec la Sonacos de Diourbel pour le compte de la 22e journée de Ligue. C'est l'Union Sportive de Ouakam (15e, 3 pts), actuel lanterne rouge qui se dressera sur le chemin des «Vert et Blanc» ce dimanche.

Une rencontre à portée de main pour les poulains du coach Malick Daff au vu de la belle forme qu'ils affichent pour le moment. Depuis quelques journées, ils restent sur quatre victoires et un nul.

C'est tout à l'opposée des Ouakamois qui n'ont pas toujours engrangé une seule victoire depuis leur intégration en Ligue 1. Les «Vert et Blanc» auront l'œil braqué sur le déplacement de la Sonacos de Diourbel (2e, 38 pts) ce samedi qui va aller défier Ndiambour de Louga (10e, 25 pts) sur sa pelouse.

Les Huiliers qui les talonnent au classement, avec le même nombre de points (38 points), auront sans doute un bon coup à jouer. Il s'agira de s'imposer et espérer hériter des commandes. Si elle est décrochée et reléguée à la troisième place, Génération Foot (33 pts) n'en garde pas moins la main dans la course vers le titre.

Les Grenats devront toutefois revenir avec un résultat positif en rendant visite aux Rufisquois deTeungueth FC (5e, 30 pts) qui les reçoivent au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ce sera le meilleur moyen pour eux de rester encore au contact avec le sommet et de se donner de la confiance après l'élimination prématurée en compétitions africaines.

Pour les autres rencontres, Mbour Petite Côte (11e, 25 pts) va ouvrir ce samedi la 22e journée en accueillant la Linguère (6e, 30 pts). L'équipe mbouroise, qui a également connu une sortie matinale en Coupe de la Caf, s'emploiera à reprendre à domicile le sens de la marche et rompre avec la mauvaise série qu'elle est en train de traverser en championnat.

Freiné par la Sonacos lors de la journée écoulée, le Casa Sports (8ème, 26 pts) voudra aussi profiter de la réception de Guédiawaye FC (14ème, 10 pts) pour se refaire une santé et surtout se rapprocher du podium.

Ce sera le cas pour son suivant immédiat, Niary Tally (9e, 26 pts) qui croisera la Douane (4e, 32 pts) dans un derby très prometteur. Il ne manquera pas de piquants non plus dans le duel des Académiciens qui opposera au Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar Sacré-Cœur (12e, 22 pts) à Diambars de Saly (13e, 18 pts).