Sénégal: Lutte contre le Paludisme - La Fondation Bill Gates loue les efforts du Sénégal

"L'objectif général était d'évaluer l'impact de la recherche sur la génomique épidémiologie du paludisme réalisée au Sénégal par le département de parasitologie de l'UCAD en collaboration avec le PNLP (programme national de lutte contre le paludisme) et voir les possibilités de sa mise à échelle au Sénégal et dans d'autres pays Africains, pour le contrôle et l'élimination du paludisme", a fait remarquer Pr Ndiaye.

"On sait que le futur de tout ce qui est recherche dans la lutte contre le paludisme se trouve ici en Afrique et principalement au Sénégal avec des chercheurs de la trempe du professeur Daouda Ndiaye qui est une fierté", a-t-il salué.

En outre, a-t-il indiqué, "le paludisme constitue un des plus grands problèmes en termes de mortalité chez les enfants et chez les femmes enceintes en Afrique", précisant que la vision de la Fondation est de voir "un monde où tous les êtres ont la possibilité d'avoir une vie saine".

Une forte délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates a visité le SLAP qui est un site d'étude de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et de l'Université Harvard de Boston. Le SLAP est dirigé depuis 20 ans par le Professeur Daouda Ndiaye, Chef du Service de la Parasitologie à l'UCAD.

Thiès — Le directeur adjoint de la Fondation Bill et Melinda Gates, chargé du paludisme, Docteur Bruno Moonen, a donné le Sénégal en exemple, dans la sous-région et en Afrique de manière générale, pour ses efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie.

