Sénégal: Grève des enseignants - La révolte des élèves en marche...

«C'est inadmissible et inacceptable ce spectacle ! On a arrêté nos élèves alors qu'ils étaient venus assister à une rencontre convoquée par les autorités pour tenter de trouver les voies et moyens pour pacifier l'espace scolaire», se désole Alpha Barry Secrétaire Général de l'Association Régionale des Parents d'élèves qui, comme les proviseurs, déplore de telles arrestations d'élèves dans une institution.

Les trois présidents des Gouvernements scolaires des trois lycées publics de Ziguinchor (Lycée El hadji Omar Lamine Badji, lycée Djignabo et lycée Peryssac) ne s'imaginaient pas qu'en venant assister à une réunion de concertation avec les parents d'élèves, proviseurs et autorités académiques qu'ils allaient être arrêtés par les policiers.

