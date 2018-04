Sénégal: Adoption de la loi sur le parrainage citoyen - L'Apr adoube la majorité parlementaire

Au lendemain du vote de la loi sur le parrainage citoyen des candidats à la présidentielle, l'Alliance pour la République (Apr) a tenu à adresser un vif satisfécit à l'Assemblée nationale, plus particulièrement à la majorité parlementaire.

Qui plus est, le parti au pouvoir a relevé qu'avec ce vote, « la démocratie sénégalaise a franchi une étape supplémentaire dans la consolidation de l'Etat de droit, la rationalisation de la vie politique par l'affirmation de la double responsabilité citoyenne dans la qualification des candidats à l'élection présidentielle ».

«L'Alliance pour la République se félicite de la décision souveraine prise par l'Assemblée nationale de voter la loi portant révision de la Constitution et instituant le parrainage des candidatures à la présidentielle suivant une fourchette comprise entre 0,8 et 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales ».

Telle est l'appréciation du parti au pouvoir au lendemain du vote par la représentation parlementaire de la loi portant parrainage citoyen.

Dans un communiqué en date d'hier, vendredi 20 avril 2018, signé par le porte-parole national de l'Apr, le ministre Seydou Guèye, Macky Sall et son parti se sont largement félicités du déroulement de la plénière de jeudi et de son corollaire sur le système politique sénégalais.

Aussi, la source de relever : « A travers ce vote à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle, la démocratie sénégalaise a franchi une étape supplémentaire dans la consolidation de l'Etat de droit, la rationalisation de la vie politique par l'affirmation de la double responsabilité citoyenne dans la qualification des candidats à l'élection présidentielle ».

Qui plus est, attestent Seydou Guèye et cie, « Malgré les tentatives de blocage orchestrées pour retarder l'échéance, l'Assemblée nationale a fait preuve de dépassement et de maturité, dans le respect des dispositions réglementaires internes à la représentation parlementaire ».

Pour toutes ces raisons, l'Alliance Pour la République a tenu à adresser ses « vives félicitations » aux députés, au Groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar pour cette décision dont « la pertinence incontestable conforte notre démocratie et la sacralisation de la fonction présidentielle, clé de voute de nos institutions ».

Dans la même dynamique, le parti au pouvoir a tressé des lauriers au chef du perchoir, en l'occurrence Moustapha Niasse, qui « a conduit les travaux avec un sens élevé de la responsabilité et du respect des règles de la démocratie ».

Pour finir, l'Alliance pour la République a noté qu' « Incontestablement, la révision constitutionnelle votée ce 19 avril 2018, ouvre une nouvelle séquence qui consacre le pouvoir des citoyens, à travers l'institution du parrainage intégral à tous les niveaux de la compétition électorale ».

D'ailleurs, ce souci d'équité et de transparence, comme le relèvent Seydou et cie, « participe d'une rationalisation des candidatures et d'une clarification du jeu politique.

Et c'est tout le sens de la mise œuvre des recommandations de la Commission technique de revue du code électoral (Ctrce) mise en place dans le cadre de la concertation politique voulue par le président Macky Sall à l'occasion des travaux de lancement du dialogue politique national le 28 mai 2016».