Sénégal: Sédhiou - La région médicale engage la phase d'éradication

Derrière ses performances, se cachent des disparités spécifiques à certaines contrées de la région. « Nous avons des postes de santé qui n'ont pas eu de cas de paludisme pendant toute une année tel que Djibanar, par contre ceux de Dianamalary et Kolibantang où des incidences plus élevées sont notées. Des données hebdomadaires sont recueillies et analysées régulièrement pour que des mesures idoines soient prises ».

La traque de l'agent pathogène responsable du paludisme est sans répit à Sédhiou et dans sa région. « Résultat; l'incidence palustre a considérablement baissé », selon Mansour Faye, le superviseur des soins de santé primaire de la région médicale de Sédhiou et point focal Paludisme.

