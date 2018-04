Centrafrique: Les acteurs politico-militaires appelés à renoncer à la violence

Alors que les combattants du FPRC et de ses alliés regroupés à Kaga Bandoro font toujours planer la… Plus »

Et d'ajouter : « Un dialogue qui passe principalement par l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA, qui jouit du plein appui des autorités nationales légitimes et de l'ensemble de la communauté internationale ».

Pour la mission de maintien de la paix de l'ONU, il appartient à l'Etat centrafricain - « et à l'Etat seul » - d'apporter les réponses aux complexes défis sécuritaires et sociétaux auxquels la Centrafrique est confrontée.

La Minusca s'est dite préoccupée par « la rhétorique belliciste » à laquelle se livrent un certain nombre de groupes armés, certains acteurs politiques ainsi que des médias. Une rhétorique « qui est de nature à exacerber les tensions et à faire courir de graves dangers au pays », a prévenu la Minusca.

