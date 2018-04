Algérie: Le ministre des Finances prend part à Washington à la réunion du G24

"Nous sommes préoccupés par la lenteur des travaux à ce jour, et appelons le Comité monétaire et financier international à dégager un consensus entre ses membres afin d'achever la révision en temps voulu", a indiqué le groupe dans son communiqué.

Le G 24 dit attendre avec intérêt l'achèvement de la quinzième révision générale des quotes-parts et l'adoption d'une nouvelle formule de calcul d'ici aux réunions du printemps 2019 ou, au plus tard, d'ici à l'assemblée annuelle de 2019.

Dans le communiqué sanctionnant sa réunion, le groupe s'est engagé, au minimum, à maintenir la capacité de prêt actuelle du FMI, et a demandé le rétablissement du ratio historique ressources propres et ressources empruntées du FMI.

La rencontre s'est déroulée en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, en présence des premiers argentiers des pays membres du G24 et de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde.

