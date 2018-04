Algérie: Le département d'Etat met en avant le respect des droits humains

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) qui a remplacé la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme dispose d'une autonomie budgétaire et a la responsabilité d'enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme.

Toujours au chapitre des libertés, la diplomatie américaine note que la constitution donne aux citoyens la possibilité de choisir leur gouvernement lors d'élections libres, périodiques et équitables, au suffrage universel et égal et au scrutin secret.

Par ailleurs, ce rapport présenté par le secrétaire d'Etat par intérim, John Sullivan, affirme que les libertés individuelles, y compris la liberté d'expression et celle de la presse, sont garanties en Algérie, relevant aussi que la constitution consacrait la liberté de la presse, alors que "les débats publics et les critiques des médias à l'égard du gouvernement, largement répandues", sont tolérées.

A ce titre, le gouvernement a autorisé le Comité international de la Croix-Rouge et des observateurs locaux des droits de l'homme de visiter les prisons et les centres de détention où les conditions carcérales sont conformes aux normes internationales, indique le département d'Etat.

