Algérie: 4e Salon de la créativité - Méziane Amiche et Samira Brahmia en concert à Alger

Virtuose de la guitare également, Samira Brahmia, qui a sorti en 2006 "Naylia", son premier album contenant 11 titres, et en 2017 le single "Oued Chouli", a invité Méziane Amiche pour une interprétation en duo d'une des chansons de Cheb Khaled, et d'enchaîner avec "Manich menna" avec tous les musiciens présents.

Accompagnée, entre autres musiciens de renommée internationale par Karim Ziad, à la batterie et Khlif Misallaoua à la guitare, la chanteuse à la voix cristalline a subjugué les spectateurs avec son talent et son savoir faire, les incitant à donner plus, tout en leur faisant part de sa "reconnaissance", pour tout le "soutien" que le "public algérois" lui a apporté à ses débuts.

Sur le même élan, le jeune artiste, soutenu par des musiciens professionnels, a enchaîné avec "Mona mona", "El beida mon amour" du regretté Cheb Hasni (1968-1994), "Biben Hdid" et "Ez'ZaouIa" de l'Orchestre national de Barbès (ONB) et "Aya Zarzour" de la regrettée Na Cherifa (1926-2014).

Premier à enchanter le public Méziane Amiche qui a mis de l'entrain dès les premières pièces interprétées, reprenant "El mersem" et "Waâlache del'Gh'der" des regrettés Blaoui El Haouari (1926-2017), chantre de la chanson oranaise et de Cheikh Boudjemâa El Ankis, (1927-2015), un des maîtres du chaâbi.

