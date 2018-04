Algérie: Le ministre des Finances s'entretient à Washington avec des responsables du FMI

Dans ce cadre les responsables du FMI ont marqué la disponibilité du Fonds à accompagner, à travers des actions d'assistance technique, les efforts de l'Algérie en particulier dans le développement de la fiscalité locale, du recouvrement de l'impôt, de la gestion budgétaire et de trésorerie et de la modernisation de l'administration douanière.

Les discussions ont porté, par ailleurs, sur l'état de coopération entre l'Algérie et le FMI dans les domaines fiscal, budgétaire et douanier.

M. Raouya a précisé que le financement non conventionnel est orienté vers le secteur productif afin de stimuler la croissance et la création d'emploi.

Au cours de ces entretiens, le ministre a présenté l'évolution récente de la situation économique en Algérie, mettant en avant les dispositions réglementaires prises pour encadrer le recours au financement non conventionnel par des mesures rigoureuses en matière de suivi et de mise en œuvre d'un important programme de réformes.

Washington — Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu à Washington avec le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Djihad Azour, ainsi qu'avec des responsables du département en charge des dépenses publiques et des questions fiscales.

