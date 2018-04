Ile Maurice: Rodrigues - De l'émeraude, du turquoise et le Trou-d'Argent...

Oublions les rabat-joie. Pas de pièces d'argent éparpillées çà et là sur le sable blanc. À la place, on retrouve de petits poissons aux écailles argentées nageant paisiblement dans l'eau claire mais agitée avec la marée haute. Il n'y a pas que des touristes sur la plage, un troupeau de bœufs est également venu profiter du coin.

Après une heure de route de Graviers, on retrouve le lieu où le pirate aurait débarqué. Le haut d'une falaise forme une crique plus grande qu'à Anse-Bouteille. L'eau y renvoie des reflets argentés. Pour ceux qui ne croient pas à l'histoire du pirate, c'est cet effet optique qui est à l'origine du nom. On est arrivé à Trou-d'Argent.

Mais avant de pouvoir continuer le chemin vers Trou-d'Argent, un bref repos s'impose car le sentier est un peu plus difficile. Il faut marcher sur des rochers et des coraux morts, sans compter la difficulté d'un terrain escarpé. Mais l'effort en vaut la peine.

La plage est protégée par des blocs de coraux qui ne sont plus submergés, le sable est, lui, presque blanc comme neige. Pour quelques-uns, Anse-Bouteille est le plus bel endroit de Rodrigues, mais d'autres préfèrent Trou-d'Argent.

Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne des habitations, l'est de Rodrigues dévoile peu à peu sa beauté.

