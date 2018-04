Ile Maurice: Prem Beejan, directeur de la SIC - «Un salaire de Rs 220 000 est insuffisant»

A court terme, il faut revoir l'infrastructure interne à Grand-Baie et remplacer les 16 vieilles machines au Caudan, d'ici deux mois. A moyen terme, sur 12 mois, nous remplacerons entre 120 à 150 machines aux casinos du Caudan et de Curepipe.

Depuis 2014, on n'a pas enregistré les retours sur investissement avec le Registrar of Companies. Je ne comprends pas.

Et vers 2013-2014, le Sun Casino a cessé ses opérations. Là aussi, il fallait trouver un local et réembaucher le personnel. C'est là que les casinos ont fait beaucoup de pertes.

Non, on avance. Jeudi 19 avril, nous avons nommé Beejaye Coomar Appanah Salaries Commissionner. Cet ancien directeur du Pay Research Bureau a son équipe. Son rôle sera d'étudier ce qu'on peut donner. Et je vous l'assure : le travail commence dès la semaine prochaine.

Il faut rehausser le niveau et procurer plus de facilités, comme des aires de stationnement additionnelles...

Le Casino du Domaine, par exemple. Mais le niveau de profitabilité n'est pas durable. Il faudrait une tendance, une croissance tous les mois. Or, il n'y en a pas et ça peut disparaître. Lors des visites, j'ai constaté l'état d'abandon des casinos.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.