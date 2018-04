Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le projet 1000 logements des enseignants lancé

Le sous-préfet de Bingerville, Arnaud Bédia, a tenu à rassurer les enseignants et chercheurs d'université de l'aboutissement heureux de ce projet. Avant d'inviter les villageois à taire leurs querelles et à s'approprier le projet afin qu'il puisse apporter une valeur ajoutée à la circonscription.

Pour lui, le but de son entreprise est d'aider les enseignants du supérieur à avoir une maison car a-t-il dit, « à quoi sert-il à une personne de travailler toute une vie et se retrouver au soir de cette vie sans un toit? », s'est-il interrogé.

C'est un projet de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs (Cnec) de Côte d'Ivoire en collaboration avec Zôh-Henan Guoji (société spécialisée dans la promotion immobilière, l'aménagement foncier et services divers) et Nsia Banque.

1000 logements de 4 types (villas basses 3 pièces sur 200 m² et 5 pièces sur 300 m²), duplex 4 pièces (A, B) sur 250 m² et duplex 5 pièces (A, B et C) sur 350 m² à bâtir sur une superficie de 33 hectares, par tranche de 100, pendant 5 ans dans le village de M'Batto-Bouaké, dans la sous-préfecture de Bingerville.

