Sénégal: Plus d'un milliard pour accompagner 15 entreprises du nord

Au programme sont prévus des panels portant sur l'auto-emploi comme alternative à l'emploi des jeunes et filières porteuses de richesses dans la zone nord et genre et stéréotypes au Fouta, la place de la formation dans le développement économique, à Ogo, Diandioly, Sinthiou Garba.

Selon lui, "ces différentes activités viennent en complément d'une série de formation de conseillers d'entreprises et de séances destinées à sensibiliser les jeunes sur les opportunités et défis de entrepreneuriat".

Quant à Makhtar Diop, chargé de programme de l'ADEPME, pour la zone nord, ce programme vise à promouvoir l'emploi des jeunes, à travers l'amélioration de l'offre et le développement de la demande d'emplois décents et durables dans les régions de départ.

Avec l'appui des partenaires, techniques et financiers de l'Etat du Sénégal, notamment l'union européenne (UE) et l'Agence française de développement (AFD), 594.000.000 francs de primes seront octroyés aux entreprises pour assurer leur relance, a indiqué le point focal du BMN.

