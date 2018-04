Sénégal: L'OQSF travaille à la promotion de l'inclusion financière

"Notre obligation en tant qu'interface entre les usagers et les opérateurs des services financiers, c'est d'abord d'informer les populations, de rétablir la confiance des populations vis-à-vis de ce secteur financier indispensable au développement économique du pays, mais en même temps, demander aux opérateurs financiers de faire des tarifications justes et de montrer tous les avantages qu'ils peuvent offrir aux populations", a expliqué M. Ndao.

Parce que, si on regarde le marché des services financiers, les assurances sont à 140 milliards de francs CFA, les banques ont distribué plus de quatre mille milliards de francs de francs CFA de crédit au 31 décembre 2016", a révélé Habib Ndao.

Selon Habib Ndao, l'OQSF est "un régulateur", non pas au sens juridique du terme, mais "un régulateur des relations commerciales" entre les opérateurs financiers et les usagers des services financiers, dans l'optique de "clarifier" la relation.

Notre rôle en tant qu'OQSF, c'est de jouer un rôle d'épicentre, de centre de gravité et d'interface entre les opérateurs des services financiers et les usagers", a expliqué M. Ndao.

