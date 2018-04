Sénégal: Tambacounda - Un plan de gestion des ordures domestiques, en gestation

Outre le ramassage des ordures, la mairie prévoit de former les présidents des comités de développement du quartier et procéder au curage de ponts et certaines zones de la commune.

Ainsi, pour une meilleure gestion et un traitement des ordures domestiques, il a fait appel à la conscience citoyenne, au comportement et à l'engagement de tous.

"Au cours de l'année dernière, nous avons accompagné certains quartiers de la commune dont Pont 1 et 2 et Plateau. Ils ont été équipés en matériels de nettoiement, des charrettes réparées", a-t-il rappelé.

"La commune qui est chargée de gérer les déchets produits dans son périmètre doit prendre toutes les dispositions indispensables pour la collecte, le transport et le traitement des ordures", a expliqué le coordonnateur du programme du système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets domestiques, Maodo Ndao.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.