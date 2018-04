Rwanda: Commémoration du génocide rwandais - De nombreux suspects toujours recherchés

Au total, 242 suspects se trouveraient en Ouganda et 303 en RDC. Des pays frontaliers, même si la collaboration n'en semble pas facilitée. Frank Mugambage assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires auprès de l'Ouganda. « Nous sommes engagés à travailler sur cela, dit-il. C'est pourquoi nous avons donné aux autorités tous les dossiers que nous avons. Nous leur avons donné tout ce dont ils pourraient avoir besoin, les dossiers qui ont été préparés par nos institutions judiciaires au Rwanda. Donc c'est quelque chose que nous suivons et que nous allons continuer à suivre. »

« C'est un appel basé sur ce qui est internationalement acceptable parce que le droit international et les conventions conviennent - en ce qui concerne le crime de génocide - que tout le monde, les nations, les organisations ont la responsabilité de travailler à ce que les auteurs et suspects de génocide soient portés devant leurs responsabilités », explique Frank Mugambage, l'ambassadeur rwandais en Ouganda.

Alors qu'en ce mois d'avril, le Rwanda commémore ses morts, la question de justice, 24 ans après, est toujours centrale. Le Rwanda continue à appeler à l'interpellation des présumés génocidaires et à leur transfert devant la justice. Le journal East African publie les chiffres de l'Unité de suivi des fugitifs du génocide (GFTU) : 911 génocidaires sont recherchés. Si un certain nombre d'entre eux se trouvent en Europe, ils sont aussi très nombreux dans la région.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

