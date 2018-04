Afrique: Aminata Kane Ndiaye nouvelle CEO d'Orange Sierra Léone

Sénégalaise de 33 ans, mariée et mère de deux enfants, Aminata Kane Ndiaye est diplômée d’HEC Paris Grande Ecole (France). Elle est également titulaire d’un MBA au MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan School of Business (USA).

Un parcours riche qui lui permet d’avoir un large aperçu sur les grandes tendances économiques en Afrique et dans le monde. Ce qui laisse transparaitre, d’après des témoignages de ses proches collaborateurs, ses aptitudes entrepreneuriales, son esprit d’ouverture et sa disponibilité à travailler en équipe.

Ami Kane, comme la nomme affectueusement ses proches, a démarré sa carrière en tant que consultante en stratégie au sein du cabinet McKinsey&Company en France et en Afrique. Elle a également travaillé chez Goldman Sachs et BNP Paribas.

