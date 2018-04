Ile Maurice: Vols à bord des avions d'Air Mauritius - Deux Chinois arrêtés

Ils volaient l'argent des passagers dans le compartiment des sacs à mains. Zhang Zhengkun, 36 ans, et Li Guangguo, 42 ans, deux Chinois, ont été arrêtés lors d'une opération de l'Anti-Robbery Squad de la division Sud dans un hôtel à Mahébourg, jeudi 19 avril. Jusqu'à présent, trois victimes ont rapporté ces vols, dont l'un s'élèverait à Rs 400 000.

Après avoir passé la nuit en détention, les Chinois ont été présentés devant le tribunal de la localité, vendredi. Ils ont ensuite été reconduits en cellule policière. La Criminal Investigation Division (CID) de l'aéroport, qui mène l'enquête, compte les interroger à travers un interprète.

De plus, la CID s'intéresse à leur mode opératoire. En effet, Zhang Zhengkun et Li Guangguo, qui détiennent des visas touristiques, ne passaient pas plus de trois jours à Maurice.

Ils ont visité le pays à dix reprises, de fin 2017 jusqu'à maintenant. Et ce serait lors de ces vols qu'ils auraient commis ces délits. Les enquêteurs souhaiteraient aussi savoir si les suspects commettaient des vols lorsqu'ils venaient à Maurice.

Les policiers de l'Anti-Robbery Squad ont saisi des liasses de papier taillé à la dimension de billets de banque lors de leur opération. Des coupures de zéro euro et deux fausses coupures de deux dollars américains ont également été retrouvées.

Cette affaire a éclaté lorsqu'un homme d'affaires, résidant à Belle-Vue Maurel, a fait une déposition au Central Criminal Investigation Department (CCID), lundi.

L'homme d'une quarantaine d'années a relaté que lorsqu'il était dans un bureau de change à Hong Kong, où il était en voyage, il a constaté que 10 000 euros (Rs 400 000) a disparu d'un sac.

Celui-ci, dit-il, était rangé dans le compartiment réservé aux sacs à main, au-dessus de sa tête. Selon ses dires, l'argent volé a été remplacé par des ariary (NdlR, monnaie malgache).

Deux autres victimes, dont un bijoutier habitant la capitale, ont, elles aussi, rapporté des cas similaires au poste de police de l'aéroport.

Après avoir recueilli ces dépositions, le surintendant de police Seeparsad Mannaram, qui assume la suppléance comme patron au CCID, a renvoyé le dossier à l'inspecteur Rishi Sooknah, de la CID de l'aéroport de Plaisance, et à ses hommes, dont les sergent Sungkur et Luchmun. Aux Casernes centrales, des instructions ont été données pour que cette enquête soit traitée en toute urgence.

C'est ainsi qu'à l'aéroport de Plaisance, jeudi soir, une opération a été montée par l'Anti-Robbery Squad de la division Sud, menée par les sergents Goodur et St-Mart, et la Special Anti-Robbery Squad de la Special Supporting Unit, dirigée par l'inspecteur Rajcoomar Seewoo, le sergent Goodur et le caporal Jeewon.

Zhang Zhengkun et Li Guangguo ont été pris en filature jusqu'à Mahébourg, où ils séjournaient. Interceptés, ils ont été identifiés par un témoin. Ce dernier les aurait vus en train de fouiller dans des compartiments en plein vol.