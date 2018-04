Algérie: Une association des parents d'élèves pour chaque établissement scolaire bientôt

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de… Plus »

Le ministre poursuivra sa visite dans l'après-midi en se rendant dans les communes d'Ain Touta, Barika, Bitam, M'doukal, Hassi, Ain Djasser et Djerma et y inspectera plusieurs projets de développement.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en visite d'inspection de deux jours dans cette wilaya, avait entamé sa tournée en présidant une cérémonie de ré-inhumation de restes de 14 chouhada au cimetière des martyrs de la commune d'Oued Chaâba avant d'inaugurer, au pôle urbain Hamla-3, un lycée, une polyclinique et une nouvelle Sûreté urbaine.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat non pas seulement entre les institutions de l'Etat et les établissements publics, mais aussi entre tous les secteurs, a ajouté M. Bedoui, estimant que pour "qu'il y ait une dynamique participative, il faut une société civile structurée dans un cadre associatif qui porte cette dynamique vers une solidarité qui englobe tous les secteurs".

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait part samedi à Batna d'un projet d'une instruction interministérielle impliquant son département et celui de l'Education nationale relative à "l'accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d'élèves".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.