Algérie: Participation de plus de 450 personnes à un volontariat pour le nettoyage de la ville de Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou — Plus de 450 personnes ont participé, samedi, à une opération de volontariat organisée par la wilaya pour le nettoyage de la ville de Tizi-Ouzou.

Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le wali Mohammed Bouderbali, à partir du barrage de Taksebt, où il a demandé la mise en place de bacs à ordures afin d'encourager les visiteurs à y jeter leurs déchets et mettre fin au "spectacle désolant" qu'offrent les berges de cette zone humide artificielle, jonchées de toute sorte de détritus notamment des emballages (canettes en aluminium, bouteilles et tessons de verre, plastique et papier).

Le chef de l'exécutif local a également demandé aux responsables de la direction des travaux publics d'inscrire une opération d'aménagement en structures légères (tables et chaises en bois) de quelques sites, environ cinq, autour de ce barrage, afin de permettre aux familles de s'y rendre pour piqueniquer et profiter des beaux paysages qu'offre Taksebt.

Cette opération de nettoyage a aussi concerné d'autres axes du chef-lieu de wilaya à savoir, cité-450 logements/route de Bouhinoune, cité les Genêts/boulevard Amyoud, nouvelle ville (à partir de la clinique Slimana)/pôle universitaire Hasnaoua II, entrée ouest de la ville/siège de la sûreté de wilaya et placette de l'olivier/ex station de taxi d'Azazga, a-t-on appris de l'attaché du cabinet du wali, chargé de l'environnement, M'hand Yousnadj.

Plusieurs directions dont l'environnement, la protection civile, l'Algérienne des eaux, les services agricoles, les travaux publics la conservation des forêts, l'Epic CODEM (pour la collecte des déchets ménagers), l'Office national d'assainissement, ont pris part à cette action qui a mobilisé, en plus des moyens humains, plus de 70 engins entre tracteurs, camions, cases, rétro-chargeurs et camions-citernes, a-t-on indiqué de même source.