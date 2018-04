Cameroun: Comment Issa Tchiroma finance les indics Cabril Libii et Njoya Moussa

analyse

Les Camerounais ont cette fâcheuse tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Pourtant, dans chaque projet, qu'il soit politique ou économique, c'est suicidaire de mélanger les pédales entre précipitation et vitesse!

Vous risquez commettre un grave accident avant d'arriver à destination. Je suis tellement amusé donc d'écouter les règlements de compte entre les agents de diversion d'abord de Issah Chiroma tels que Cabral Libii et Njoya Moussa tous injustement brandis au public comme des analystes politiques.

C'est cyniquement Mathias Owona Nguini qui vient d'exposer les deux complices, décrivant au passage Cabral Libii comme un « doctorant», c'est à dire un candidat à un doctorat professionnel pas encore reconnu au Cameroun, et Njoya MOUSSA comme n'étant pas candidat au doctorat à l'Universite de SOA.

Rappelez vous que c'est aux autorités de l'université de vérifier la régularité de votre candidature en doctorat et c'est encore elles qui vous autorisent à soutenir. Si Mathias Owona Nguini déclare donc Njoya Moussa comme n'étant pas un candidat à SOA, cela veut dire que ce compatriote aura zéro chance de soutenir une thèse dans les universités Camerounaises!

L'ironie dans ce cirque est que ce verdict tombe au moment où je recommandais vivement à ces deux compatriotes de se concentrer d'abord à finir leur thèse pour revenir en puissance avancer leurs arguments sans céder aux chantages de nos ainés intermédiaires.

Maintenant que Owona Nguini vient d'exploiter le débat entre Cabral Libii et Njoya Moussa pour disqualifier le second en cycle de doctorat, il est libre de continuer à manipuler son ami Cabral Libii dans un chantage administratif incroyable. Rien ne dit qu'il n'élimine Cabral Libii lui aussi comme c'était le cas pour le Dr. Charles Ateba Eyene.

Je vous rappelle que le Pr. Messanga Nyamnding vient d'être interdit de débattre à la télé parce qu'il livre des vérités très gênantes contre le pouvoir Beti. Des que vous lever la tête, on vous élimine du paysage médiatique Camerounais. Seuls les marionnettes comme les Owona Nguini, Cabral Libii recrutés spécialement pour disperser l'opposition peuvent débattre de tout et contre tous sans aucune inquiétude et en toute impunité.

Et le régime Biya tient Owona Nguini à la corde et peut le faire chanter. Déjà, Biya peut jeter le père de Owona Nguni en prison dans un dossier de corruption à chaque seconde, raison pour laquelle ce dernier ne sera jamais un opposant au régime. Qui peut prendre le risque d'envoyer son père en prison contre toute ambition politique? C'est donc un obligé du régime Biya comme Owona Nguini que l'on a recruté comme un fusible pour combattre le professeur Kamto du MRC et quiconque peut faire ombrage au régime.

TCHIROMA quant à lui redoute le dossier du scandal à la Camair à l'époque où il était Ministre de transport. Tant qu'il jouera le griot de Biya avec passion, il se servira du bouclier de son patron pour ne pas atterrir en prison. Voilà pourquoi c'est par le truchement de TCHIROMA que Biya finance Cabral Libii pour divertir les jeunes avec sa fausse opération 11 million d'électeurs. De la pure fiction à ne pas faire rire les gens sérieux. Vous croyez que Tchiroma va a l'anniversaire du fils du directeur de Vision 4 par hasard?

Le plus pathétique dans ce cirque c'est Njoya Moussa, lui qui allait à toutes les radios FM de Yaoundé pour insulter le Dr. Adamou Ndam Njoya pour s'assurer d'être retenu en doctorat en se passant pour un docteur. Pourtant, le leader de L'UDC est resté serein et de marbre parce qu'il savait d'avance que ce n'est pas parce que l'enfant fait la diarrhée qu'il doit prétendre chier plus que son papa. C'est tellement prétentieux d'aller insulter un leader d'expérience comme Ndam Njoya alors que ta candidature en doctorat n'est même pas encore approuvée à l'université.

Je recommande donc à ces jeunes de prendre leur formation au sérieux. On n'a pas besoin de doctorat pour être pertinent sur la scène politique. Mais si Owona Nguini se met à humilier votre leader politique pour empêcher votre lutte en faveur du changement, ses interlocuteurs les plus pertinents doivent impérativement avoir au moins le doctorat pour lui opposer une réthorique appropriée au rang qu'il prend comme prétexte pour être condescendant envers et contre tout le monde.

Les universitaires Camerounais de la galaxie RDPC sont si complexés que même dans leurs poulaillers qualifiés d'université à SOA, ils continuent de vous venter des diplômes obtenus à Paris. Si par accident vous n'avez pas bénéficié d'une bourse de mobilité pour finir votre formation et leur opposer un argument solide et sophistiqué, ils vous nargueront en permanence dans leur prétention élitiste et bourgeoise.

Balle au centre donc, Owona Nguini peut narguer tous ceux qui ont bricolé leurs études. Il est prévenu. Face à Laziz Nchare, il fera face à la League des champions des systèmes universitaires Bilingues.

Si je ne m'en sors point avec les arguments de l'université de Yaoundé I où j'ai enseigné, qu'il s'attende à mes arguments des Heavy League Universities comme New York University, Princeton University, Montclair States University et St John's University où je ne suis plus un « doctorant », mais un enseignant qui y donne des cours de communication.

La prochaine fois que Owona Nguini exige encore un débat avec ses professeurs comme le Pr. Maurice Kamto, dites qu'il aille d'abord débattre son étudiant James Mouangue Kobila.

Si c'est le Dr. Adamou Ndam Njoya qu'il veut débattre, renvoyez le à Laziz Nchare, et on va s'expliquer droit dans les yeux dans un registre de son choix. S'il peut tenir 20 minutes même en Anglais, je vais porter son sac sans broncher parce que l'humilité et la probité intellectuelle me recommandent cela!

Pour l'instant, l'unique compatriote que je respecte au plus haut point c'est le Pr. Patrice Nganang qui m'a simplement bluffé. Si vous avez au Cameroun des professeurs d'université capables d'enseigner en Français, en Allemand et en Anglais, citez Patrice Nganang comme l'un de ceux la.

Rien que sa bibliothèque personnelle chez lui dépasse la bibliothèque de beaucoup de départements de langue chez nous au pays. C'est donc si prétentieux de lire Owona Nguini arguer que ceux qui sont opposés à son discours tribaliste et genocidaire sont jaloux de lui parce qu'il est « bourgeois éveillé »! Ah bon?

Si mon étudiants ici à New York paye $72, 000 pour prendre mon cours, en quoi devrais je envier la situation d'un Owona Nguini qui a perdu 16 ans pour changer de grade de CC à MC en échouant au passage le concours d'agrégation CAMES?

Si ce n'est pas la malédiction, quels sont donc ces enseignants Camerounais si brillants incapables de réussir un dossier d'agrégation? Vous vous moquez même souvent de qui dans ces discours rétrogrades et stupides?

Je vous exhorte d'ignorer les prestidigitateurs narcissiques et nombrilistes comme Owona Nguini. Il sera oublié dans la poubelle de l'histoire des luttes progressistes comme une taupe du RDPC plantée sur l'espace pubic pour éconduire les jeunes dans des discours brumeux et insensés. La convention du MRC l'a exposé.

C'est donc urgent de laisser cet idéologue ethnofasciste de l'hégémonie Essingan naviguer à vue dans son obscurantisme rétrograde et sans objet.