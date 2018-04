Afrique du Nord: Un crash suspect et des vérités incontestées

Déclaration conjointe de l'Institut Amadeus et ses partenaires régionaux à l'issue de la… Plus »

Dans le même contexte, les Algériens continuent de nourrir des doutes sur la défaillance technique à l'origine du crash. C'est, du moins, ajoute le journal, ce qui ressort de la question écrite adressée par le parlementaire, Lakhdar Ben Khalaf, président du groupe du parti de l'Union pour la renaissance, la justice et la construction, au ministre de la Défense Gaid Salah, au sujet de la multiplication de crash d'avions militaires. Le parlementaire a exigé une enquête pour connaître les tenants et aboutissants du drame qu'il a considéré comme le pire de l'histoire d'Algérie. Le parlementaire a qualifié de dangereuse la série d'accidents d'avions militaires dont celui de Boufarik est le cinquième.

Le journal algérien a confirmé que ce genre d'armes est très prisé par les organisations terroristes à travers le monde du fait de la facilité de son maniement et son transport. Ce qui permet son usage dans des opérations d'intervention rapides et d'affrontements inopinés.

Ces données diffusées par le journal algérien en ligne « Algérie Times », citant des sources sûres et bien informées, confirment que le nombre de miliciens du Polisario morts dans ce crash était au moins le quintuple des 26 déclarés par les autorités algériennes, précisant qu'ils étaient en mission secrète pour s'entraîner à l'usage de missiles antichars « Kornet » et de missiles sol-air Igla-S portables que le département de défense algérien venait d'acquérir de son partenaire vénézuélien.

Des médias algériens viennent de mettre à jour des données qui confirment que les miliciens du Polisario morts dans le crash de l'avion de l'armée de l'air algérienne, ont subi une formation militaire en territoire algérien en prévision d'une éventuelle reprise des combats entre les FAR et le Polisario.

De plus en plus de preuves irréfutables apparaissent à propos de la mainmise de l'Algérie sur le Polisario et son implication dans le dossier du Sahara.

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de l'armer en «Kornet» et «Igla-S»

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.