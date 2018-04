Algérie: Accidents de la route - 142 morts et 4146 blessés durant le premier trimestre de 2018

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de… Plus »

En matière de "délits et d'infractions", la police a enregistré 23.509 délits routiers, 6.376 infractions de coordination, 31.453 contrevenants arrêtés, 6.921 véhicules mis en fourrière et 85.271 permis de conduire retirés, outre les 289.581 contraventions dressées.

Le même responsable a indiqué que le facteur humain était à l'origine de plus de 96,89% de ces accidents, en sus d'autres éléments liés à la route, à l'environnement (02.03%) et l'état des véhicules (01.08%).

Alger — Cent-quarante-deux (142) personnes ont trouvé la mort et 4.146 autres ont été blessées dans des accidents de la routes survenus en zones urbaines à travers tout le territoire national au cours du premier trimestre de 2018, a indiqué, samedi à Alger, le sous-directeur de la Prévention et de la Sécurité routière à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le Commissaire principal M. Rachid Ghazli.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.