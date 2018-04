Guinée: Biilan mitigé pour Conakry, capitale mondiale du livre

Un an après avoir été choisie par l'Unesco pour être la capitale mondiale du livre, Conakry a… Plus »

Sansy Kaba Diakité, le commissaire de l'évènement, répond : « On ne travaille pas pour peuple. Ce n'est pas pour choquer. C'est à l'Etat, au président de la République, de faire ce travail. Ce n'est pas à nous, pendant une année, d'alphabétiser toute la Guinée », où l'analphabétisme touche de 60% de la population. Le président guinéen Alpha Condé suggère désormais d'éditer des livres dans les langues nationales pour toucher un plus large public.

La plupart saluent un nouvel élan, un espace de rencontre et de médiatisation ainsi que la construction de bibliothèques et de « points de lecture » dans les quartiers.

Sur l'esplanade du Palais du peuple de Conakry, la capitale guinéenne, des danseurs traditionnels, des acrobates et des judokas étaient présents ce 22 avril pour le passage de relai à Athènes en tant que capitale mondiale du livre pour un an. Les auteurs se trouvaient quant à eux dans les tribunes de l'évènement.

Désignée « capitale mondiale du livre » par l'Unesco il y a un an, Conakry a passé le témoin à la ville d'Athènes ce 22 avril lors d'une cérémonie en présence du chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé. Dans un pays où la majorité de la population est analphabète et l'accès à la culture réservé à une élite, les acteurs du secteur sont plus ou moins satisfaits de cette manifestation.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.